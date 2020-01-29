Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 8. son bölüm izle

Kuruluş Osman 8. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Peki Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı ve diziden son gelişmeler.

ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Kuruluş Osman’ın bu akşam 8. bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde; Şeyh Edebalı’yı ve Osman’ı elinden kaçıran Yannis’in yeni planı ne olacak? olacaktır? Osman’a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır? İşte Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı ve 8. son bölüm izleme ekranı.

KURULUŞ OSMAN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 8. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜM ÖZETİ

“Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe…”

Osman ve Alpleri, Yannis’in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı’nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan’ı, Bala Hatun’u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman’a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı’yı ve Osman’ı elinden kaçıran Yannis’in yeni planı ne olacaktır? Osman’a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.