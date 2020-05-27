Kuruluş Osman Balgay kimdir? Moğol komutan Balgay tarihte var mı, nasıl öldü?

Kuruluş Osman Balgay kimdir? Moğol komutan Balgay tarihte var mı, nasıl öldü?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'da yer alan Balgay merak ediliyor. Moğol komutanı olarak bilinen Balgay'ın tarihte olup olmadığı ve nasıl öldüğü hakkındaki bilgileri sayfamızda sizler için derledik. Moğol hükümdarı ve İlhanlılar'ın kurucusu Balgay hakkında merak edilenler...

Kuruluş Osman dizisiyle birlikte sıkça adı geçen Balgay merak edilmeye başlandı. Her hafta çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman’daki Moğol komutan Balgay’ın tarihteki yeri ve önemi merak edilirken, nasıl öldüğü de araştırılıyor. İşte Moğol Komutan Balgay hakkındaki tüm detaylar…

MOĞOL KOMUTAN BALGAY KİMDİR?

Cengiz Han’ın torunu olan Hülagu Han Batı Asya’nın çoğunu ele geçiren Moğol hükümdarıdır ve İlhanlılar’ın kurucusudur. Mengü Han ve Kubilay Han’ın da kardeşidir. İran Azerbaycan merkezli yeri bir devlet kuran Hülagu Han Ön Asya’ya gelip burada güçlü bir hâkimiyet kurmuştur. Hülâgü Han’ın en çok sevdiği ve destek verdiği Moğol komutanlarından olan Balgay’ın ise Türk düşmanlığı eskiye dayanır.

Moğolların saldırıları sonucu Anadolu’nun batı uçlarına kaçan Türkmenler yeni beylikler kurarak Moğol ve Bizans arasında kalmıştır. Zira Hülâgü Han bölge de Bizans ile de anlaşarak Türk obalarının güçlenmesine engel olmak istemekteydi. Moğolların komutanı Bulgay, birçok Türk beyliğine boyun eğdirirken Osman Bey’e karşı yenilgiye uğramıştır. Moğol komutanı Bulgay daha fazla Müslüman kanı dökmek isterken Osman Bey de Balgay’ı durdurarak Osmanlı’nın gücünü Moğollar’a göstermiştir.

BALGAY'I CANLANDIRAN YURDAER OKUR KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır. Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi. Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.