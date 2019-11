Kuruluş Osman Burçin kimdir? Burçin karakterini canlandıran Aslıhan Karalar kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterini Aslıhan Karalar canlandıracak. Geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Burçin Hatun, Aybars'ın sevdiği kızdır. Peki Burçin rolüne can veren Aslıhan Karalar kimdir?

Diriliş Ertuğrul ardından hikayesi Kuruluş Osman ile devam ediyor. Yine birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizi oyunculardan biri de Aslıhan Karalar oldu. Aslıhan Karalar dizide Burçin rolü ile seyirci karşısına çıkacak.

KURULUŞ OSMAN BURÇİN KİMDİR?

Burçin Hatun Aybars'ın sevdiği kızdır. Bamsı Alp'in zeki oğlu Aybars ile Burçin Hatunun düğünleri olacaktır. Aygül ile de yakın arkadaştır.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi’nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King’s College’da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar'ın adı bir dönem Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı.