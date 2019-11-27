Kuruluş Osman dizisindeki Zöhre kimdir? Ayşegül Günay Demir kimdir?
Diriliş Osman dizisinde Zöhre karakterini Ayşegül Günay Demir canlandırıyor. Tarihte ‘Zöhre’bir bilgi bulunmuyor. Peki Ayşegül Günay Demir kimdir?
AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?
Kuruluş Osman’daki Zöhre yani Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan. Ayşegül Günay, bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol aldı.