Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kuruluş Osman dizisindeki Zöhre kimdir? Ayşegül Günay Demir kimdir?
Kuruluş Osman dizisindeki Zöhre kimdir? Ayşegül Günay Demir kimdir?
Diriliş Osman dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde yayın hayatına başladı. Dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri de Zöhre Hatun… Zöhre’ye dizide Ayşegül Günay Demir hayat veriyor. İşte Ayşegül Günay Demir hakkında merak edilenler…
Magazin 27 Kasım 2019 - 18:41

Diriliş Osman dizisinde Zöhre karakterini Ayşegül Günay Demir canlandırıyor. Tarihte ‘Zöhre’bir bilgi bulunmuyor. Peki Ayşegül Günay Demir kimdir?

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?

Kuruluş Osman’daki Zöhre yani Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan. Ayşegül Günay, bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol aldı.