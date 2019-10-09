Kuruluş Osman dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisinde ilk fragman geldi. Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda ATV’de yayınlanacak. Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’i Burak Özçivit oynayacak. Ertuğrul Bey’i ise Engin Altan Düzyatan oynamıştı. İşte Kuruluş Osman ilk fragman…
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.
KURULUŞ OSMAN 1. FRAGMAN
YENİ DİZİ
Kuruluş Osman ilk tanıtım yayında. #KuruluşOsman yakında #atv‘de! @Kurulusosmanatv @KurulusDizisi @mmehmetbozdag @bozdagfilm pic.twitter.com/dk4JytmVoy
— atv (@atvcomtr) October 9, 2019