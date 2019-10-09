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Kuruluş Osman dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatılacağı dizinin başrolünde Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı...
Magazin 9 Ekim 2019 - 23:37

Kuruluş Osman dizisinde ilk fragman geldi. Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda ATV’de yayınlanacak. Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’i Burak Özçivit oynayacak. Ertuğrul Bey’i ise Engin Altan Düzyatan oynamıştı. İşte Kuruluş Osman ilk fragman…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.

KURULUŞ OSMAN 1. FRAGMAN

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