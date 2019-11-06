Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ele alan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan "Kuruluş Osman"ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 1. ve 2. fragman...

Kuruluş Osman dizisinden merakla beklenen tanıtımlar yayınlandı. Kuruluş Osman’ın tanıtımında, Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey’in “Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?” sözleri büyük beğeni topladı.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kuruluş Osman dizisinin, ATV’de her Çarşamba yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in final yapmasının ardından yayına başlayacağı tahmin ediliyor. Sen Anlat Karadeniz 64. bölümüyle 13 Kasım Çarşamba akşamı final yapıyor. Buna göre ilerleyen Çarşamba akşamı Kuruluş Osman’ın başlaması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun anlatılacak. Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.

KURULUŞ OSMAN 2. FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN 1. FRAGMAN