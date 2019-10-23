Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin 1. tanıtımı…

Kuruluş Osman dizisinin, ATV’de her Çarşamba yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in final yapmasının ardından yayına başlayacağı tahmin ediliyor. Sen Anlat Karadeniz 64. bölümüyle 13 Kasım Çarşamba akşamı final yapıyor. Buna göre ilerleyen Çarşamba akşamı Kuruluş Osman’ın başlaması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun anlatılacak. Başrolünde Osman Bey’i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.
KURULUŞ OSMAN 1. FRAGMAN
YENİ DİZİ
Kuruluş Osman ilk tanıtım yayında. #KuruluşOsman yakında #atv‘de! @Kurulusosmanatv @KurulusDizisi @mmehmetbozdag @bozdagfilm pic.twitter.com/dk4JytmVoy
— atv (@atvcomtr) October 9, 2019