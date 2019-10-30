Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 1. ve 2. fragman!

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Dizi, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanal, dizinin çarşamba günleri yayınlanmasını istedi. Bu talep sonrasında Sen Anlat Karadeniz’in fişi çekildi.İşte Kuruluş Osman 1. ve 2. fragman!

Kuruluş Osman dizisinin, ATV’de her Çarşamba yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in final yapmasının ardından yayına başlayacağı tahmin ediliyor. Sen Anlat Karadeniz 64. bölümüyle 13 Kasım Çarşamba akşamı final yapıyor. Buna göre ilerleyen Çarşamba akşamı Kuruluş Osman’ın başlaması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun anlatılacak. Başrolünde Osman Bey’i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.

KURULUŞ OSMAN 2. FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN 1. FRAGMAN