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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu. ATV'de izleyicilerin karşısına çıkacak Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi Kuruluş Osman fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Dizide Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'i Burak Özçivit oynayacak. Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor. İşte ilk bölüm tarihi...
Magazin 13 Kasım 2019 - 13:53

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandırıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin ilk bölüm tarihi…

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER?

Burak Özçivit / Osman

Saruhan Hünel / Alişar

İsmail Hakkı Ürün / Samsa

Özge Törer / Bala Hatun

Abdül Süsler / Kalanoz

Ragıp Savaş / Dündar

Alma Terziç / İsodora

Ayşegül Günay Demir / Zöhre

Nurettin Sönmez / Bamsa