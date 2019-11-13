Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli oldu!

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandırıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin ilk bölüm tarihi…

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni Dizi

Kuruluş Osman

merakla beklenen ilk bölümüyle

20 Kasım Çarşamba 20.00’de atv’de@kurulusosmanatv pic.twitter.com/dQ100XGtey — atv (@atvcomtr) November 11, 2019

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER?

Burak Özçivit / Osman

Saruhan Hünel / Alişar

İsmail Hakkı Ürün / Samsa

Özge Törer / Bala Hatun

Abdül Süsler / Kalanoz

Ragıp Savaş / Dündar

Alma Terziç / İsodora

Ayşegül Günay Demir / Zöhre

Nurettin Sönmez / Bamsa