Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli oldu!

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandırıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin ilk bölüm tarihi…
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI
Yeni Dizi
Kuruluş Osman
merakla beklenen ilk bölümüyle
20 Kasım Çarşamba 20.00’de atv’de@kurulusosmanatv pic.twitter.com/dQ100XGtey
— atv (@atvcomtr) November 11, 2019
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak.
KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER?
Burak Özçivit / Osman
Saruhan Hünel / Alişar
İsmail Hakkı Ürün / Samsa
Özge Törer / Bala Hatun
Abdül Süsler / Kalanoz
Ragıp Savaş / Dündar
Alma Terziç / İsodora
Ayşegül Günay Demir / Zöhre
Nurettin Sönmez / Bamsa