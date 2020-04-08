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Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman’ın yeni bölümü ne zaman?
Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman’ın yeni bölümü ne zaman?
Virüs salgını dizi setlerini de etkiliyor ve diziler bir bir yayınlarına ara veriyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin çekimlerine corona virüsü nedeniyle ara verildiği tahmin ediliyor. Peki yeni bölüm tarihi belli mi?
Magazin 8 Nisan 2020 - 15:36

Kuruluş Osman dizisi bugün yayın akışında yer almıyor ve izleyiciler Kuruluş Osman dizisi neden yok sorusuna cevap arıyor. Kuruluş Osman’ın diğer birçok dizi gibi corona virüsü salgını nedeniyle yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. Yeni bölüm tarihi için ise bir açıklama yok.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurmak istiyor.

Son güncelleme: 16:06 - 08.04.2020
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