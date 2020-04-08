Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman’ın yeni bölümü ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi bugün yayın akışında yer almıyor ve izleyiciler Kuruluş Osman dizisi neden yok sorusuna cevap arıyor. Kuruluş Osman’ın diğer birçok dizi gibi corona virüsü salgını nedeniyle yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. Yeni bölüm tarihi için ise bir açıklama yok.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurmak istiyor.