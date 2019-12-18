Kuruluş Osman nerede çekiliyor? İşte çekildiği mekan…

Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi olan Kuruluş Osman yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başladı. Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin ilgiyle takip ettiği Kuruluş Osman dizisi bir dönem dizisi olduğu için dev bir plato kuruldu. Peki Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın çekimleri için gerek mekanlar gerekse kostümler için büyük bir çaba harcanıyor.İşte Kuruluş Osman’ın çekildiği mekan…

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor