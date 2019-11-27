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Kuruluş Osman oyuncuları! İşte Kuruluş Osman karakterleri…
Kuruluş Osman oyuncuları! İşte Kuruluş Osman karakterleri…
Kuruluş Osman dizisi geçen hafta yayın hayatına başladı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatan dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV'de yayınlanıyor. İşte Kuruluş Osman karakterleri...
Magazin 27 Kasım 2019 - 21:48

Kuruluş Osman dizisinin oyuncularının isimleri şöyledir: Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic, Emre Basalak , Abdül Süsler, Eren Hacısalihoğlu, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Serhan Onat, Uğur Arslan, Açelya Özcan, Emel Dede, Yiğit Uçan, Ali Sinan Demir, Şevket Çapkınoğlu, Ayşen Gürler, Yaşar Aydınlıoğlu. İşte Kuruluş Osman dizisi karakterleri…

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI / KARAKTERLERİ














Son güncelleme: 21:49 - 27.11.2019
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