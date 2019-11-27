Kuruluş Osman oyuncuları kimler, karakterleri hangileri? İşte Kuruluş Osman konusu…

Kuruluş Osman dizisi çok uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Kuruluş Osman dizisi yayın hayatına başladı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatan dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı saat 20.00'da yayınlanacak. Peki Kuruluş Osman oyuncuları kimler, karakterleri hangileri, konusu ne?

Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşu anlatılıyor. Uzun bir zamandır beklenen bizi yayın hayatına başladı. Kuruluş Osman dizisi başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve konusu…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI / KARAKTERLERİ





























