Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman konusu ne?

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılıyor. Uzun bir zamandır beklenen bizi yayın hayatına başladı. Kuruluş Osman dizisi başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve konusu...

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Her hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi uzun zamandır büyük bir merakla bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı dizinin başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. İşte Kuruluş Osman oyuncularının isimleri…

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI / KARAKTERLERİ































KURULUŞ OSMAN’IN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası’nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey’in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos’un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey’in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı’nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.