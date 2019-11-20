Kuruluş Osman oyuncuları: Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir? İşte dizinin karakterleri…

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Her Çarşamba akşamı saat 20.00'da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi uzun zamandır büyük bir merakla bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı dizinin başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. İşte Kuruluş Osman oyuncularının isimleri...

Kuruluş Osman dizisi çok uzun zamandır heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’ın yapımcılığını Mehmet Bozdağ, yönetmenliğini ise Metin Günay üstleniyor. Tarihi dizinin senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Ozan Bodur yazıyor. İşte Kuruluş Osman hakkında merak edilen her şey…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic, Emre Basalak , Abdül Süsler, Eren Hacısalihoğlu, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Serhan Onat, Uğur Arslan, Açelya Özcan, Emel Dede, Yiğit Uçan, Ali Sinan Demir, Şevket Çapkınoğlu, Ayşen Gürler, Yaşar Aydınlıoğlu.





























