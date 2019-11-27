Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kuruluş Osman’da Bala Hatun kimdir? Özge Törer’in hayatı…
Kuruluş Osman’da Bala Hatun kimdir? Özge Törer’in hayatı…
Kuruluş Osman'ın ekranlara gelmesiyle beraber oyuncuları merak ediliyor. Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'nin ilk eşi Bala Hatun'u canlandırmaktadır. İşte hayatı...
Magazin 27 Kasım 2019 - 15:14

Kuruluş Osman’ın oyuncularından Bala Hatun izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bala Hatun’u canlandıran Özge Törer’in hayatı şu şekilde; Genç oyuncu 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İşte Özge Törer hakkında bilgiler…

bala hatun ile ilgili görsel sonucu"

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.

Etiketler