Kuruluş Osman’da Bala Hatun kimdir? Özge Törer’in hayatı…
Kuruluş Osman’ın oyuncularından Bala Hatun izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bala Hatun’u canlandıran Özge Törer’in hayatı şu şekilde; Genç oyuncu 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İşte Özge Törer hakkında bilgiler…
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.