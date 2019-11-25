Kuruluş Osman’ın çekildiği mekan neresi? Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi Kuruluş Osman ilk bölümü 20 Kasım’da yani bugün ekrana gelecek. Kuruluş Osman’ın çekimleri İstanbul’da büyük bir arazide gerçekleştiriliyor. İşte Kuruluş Osman’ın çekildiği yer...

Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi olan Kuruluş Osman bugün başlıyor. ATV’de izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisini çekildiği mekan merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.