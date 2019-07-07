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Kuşadası’nda Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali coşkusu
Kuşadası’nda Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali coşkusu
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali son gününde Kuşadası'ndaydı.
Magazin 7 Temmuz 2019 - 15:43

Festivalde Makedon ve Rumeli göçmenlerinin halk dansları sahnelenirken gösterileri yerli-yabancı binlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı.  İsmail Cem Barış Dostluk Meydanı’ndaki etkinlikte çeşitli Balkan ülkelerinden folklor örnekleri sahnelendi.  Festival süresince gezme fırsatı buldukları Aydın’ı ve Aydın’ın gözde turizm merkezleri Kuşadası ve Didim’i çok beğendiklerini söyleyen misafirler, Aydın’ın güzelliklerinin tanıtımı için gönüllü turizm elçisi olacaklarını belirttiler.

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