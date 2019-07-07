Kuşadası’nda Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali coşkusu
Festivalde Makedon ve Rumeli göçmenlerinin halk dansları sahnelenirken gösterileri yerli-yabancı binlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı. İsmail Cem Barış Dostluk Meydanı’ndaki etkinlikte çeşitli Balkan ülkelerinden folklor örnekleri sahnelendi. Festival süresince gezme fırsatı buldukları Aydın’ı ve Aydın’ın gözde turizm merkezleri Kuşadası ve Didim’i çok beğendiklerini söyleyen misafirler, Aydın’ın güzelliklerinin tanıtımı için gönüllü turizm elçisi olacaklarını belirttiler.