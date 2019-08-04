Kuşadası’nda Zülfü Livaneli’ye sevgi seli

Zülfü Livaneli hayranları saatler öncesinden etkinliğin gerçekleştirileceği konser alanının kapısında uzun kuyruklar oluştururken, bazı sevenleri beklerken ünlü sanatçının şarkılarını söyleyerek adeta muhteşem konsere hazırlık yaptılar.

LİVANELİ’DEN ÖZGÜRLÜK VURGUSU…

Bugüne dek yaptığı film müzikleri ve dillere pelesenk olmuş şarkılarının hikayelerini, Senfoni Orkestrası eşliğinde anlatan usta sanatçı, zaman zaman yüzlerde tebessüm olup zaman zaman sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Kariyerinin ve hayatının en önemli günlerini sürgün yıllarında yaşadığını ve hayatındaki dönüm noktalarınında bu dönemlere denk geldiğini dile getiren Livaneli, ”Bu aslıda bir konser değil, benim hayatımdan kesitler içeren bir hikaye. Bu hikayede özgürlüğe de önemli bir parantez açmak istiyorum. Özgürlük dünyadaki en kıymetli şey. Bunu asla unutmayın arkadaşlar.” diyerek ”Ey Özgürlük” şarkısını seslendirdi.

