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Kuşadası’nda Zülfü Livaneli’ye sevgi seli
Kuşadası’nda Zülfü Livaneli’ye sevgi seli
Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat’ın yeni durağı Ege'nin gözde tatil beldesi Kuşadası oldu. Kuşadası AVM Amfitiyatro’da seyircisiyle buluşan Sevdalım Hayat, izleyicisinden bir kez daha tam not almayı başardı.
Magazin 4 Ağustos 2019 - 08:32

Zülfü Livaneli hayranları saatler öncesinden etkinliğin gerçekleştirileceği konser alanının kapısında uzun kuyruklar oluştururken, bazı sevenleri beklerken ünlü sanatçının şarkılarını söyleyerek adeta muhteşem konsere hazırlık yaptılar.

LİVANELİ’DEN ÖZGÜRLÜK VURGUSU…

Bugüne dek yaptığı film müzikleri ve dillere pelesenk olmuş şarkılarının hikayelerini, Senfoni Orkestrası eşliğinde anlatan usta sanatçı, zaman zaman yüzlerde tebessüm olup zaman zaman sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Kariyerinin ve hayatının en önemli günlerini sürgün yıllarında yaşadığını ve hayatındaki dönüm noktalarınında bu dönemlere denk geldiğini dile getiren Livaneli, ”Bu aslıda bir konser değil, benim hayatımdan kesitler içeren bir hikaye. Bu hikayede özgürlüğe de önemli bir parantez açmak istiyorum. Özgürlük dünyadaki en kıymetli şey. Bunu asla unutmayın arkadaşlar.” diyerek ”Ey Özgürlük” şarkısını seslendirdi.

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