Kuşum Aydın “15 kilo verdim kendimi bomba gibi hissediyorum”

Bir dönem aldığı kilolarla başı dertte olan 'Kuşum' lakaplı aydın önceki gün yakın arkadaşı Ayla Çelik ile objektiflere yansıdı. Aydın'ın fit hali gözlerden kaçmadı.

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Ömercan ALTAY



Kuşum Aydın, Haziran sonunda çıkacak olan söz ve müziği Ayla Çelik’e ait ‘Sıkıldım Be’ isimli single ile yaza hareketli girmeye hazırlanıyor. Sıkı bir diyete giren ve 15 kilo veren Aydın, yakın dostu Ayla Çelik’le önceki gün bir araya geldi. Hareketli şarkıyla yaza damga vurmaya hazırlandığını söyleyen şarkıcı “Tatil beldelerini keşfetmeye hazırım, tam 15 kilo verdim kendimi bomba gibi hissediyorum. Sevenlerimle buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

