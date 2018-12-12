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Kuşum Aydın’ın evinin tavanı çöktü
Kuşum Aydın’ın evinin tavanı çöktü
Şarkıcı Kuşum Aydın, 2,5 milyon değerindeki evinin tavanının çöktüğünü canlı yayında anlattı.
Magazin 12 Aralık 2018 - 10:04

Bir süredir İstanbul’u etkisi altına alan yağmurlar dolayısıyla zor günler yaşayan Kuşum Aydın, su damlatan evinin tavanının çökmesi nedeniyle ölümden döndü. Bir süredir evinin tavanından damlayan sular nedeniyle yetkili kişilere başvurduğunu ancak önemsenmediğini söyleyen Aydın, telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında 2,5 milyon lira değerindeki evinden taşınmayı düşünmediğini söylerken insanlara yeni bir eve çıkarken yapının ve elektrik tesisatının sağlamlığına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

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