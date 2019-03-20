Kuşum Aydın’ın üç kağıtçı isyanı

Aydın muhabirlere yaptığı açıklamalarda, kendisini mağdur eden bir organizasyoncu hakkında savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Aydın, “Matine organizasyonumuz iptal olduğu için çok mutsuzum. Bir üç kağıtçının eline düştük. Paramızı almadığımız için iptal oldu bu organizasyon. Bu insan bizim üzerimizden bilet sattı, bizi de mağdur etti. Şimdi hukuk yoluna başvuracağız. Çok yeni bir olay. Adam reklamları çıktı ama parayı vermedi” diyerek gazetecilere dert yandı. Kuşum Aydın, yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’e benzemek için estetik ameliyat olacak haberleri hakkında ise “Arkadaşlar biz eğleniyoruz. Makara yaptık” dedi.