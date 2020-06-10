Kutsal Damacana filmi kaç yılında çekildi? Kutsal Damacana konusu ne, oyuncuları kim?

Sahte bir papazın komedi dolu hikayesinin anlatıldığı Kutsal Damacana filmi 2007 yılında vizyona girmiştir. Sinemalarda yüksek izlenme oranları yakalayan ve replikleriyle fenomen hale gelen Kutsal Damacana, bu akşam ekranlarda olacak. İşte Kutsal Damacana filmi ile ilgili tüm bilgiler…

LEMAN dergisinden Ahmet Yılmaz'ın hem senaryosunu yazdığı hem de Kamil Aydın ile birlikte yönetmenliğini yaptığı Kutsal Damacana filmi, son dönem Türk filmleri arasında en sevilenlerden biri. Televizyonda yayınlanan Kutsal Damacana filminin konusu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz…

KUTSAL DAMACANA KONUSU

Son dönem Türkiye sinemasına karikatürist Ahmet Yılmaz dokunuşuyla enfes bir yön veren bir eser var karşımızda: Kutsal Damacana! Komedinin usta ismi Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı film, çakma ama sevimli bir papazın kahkahalarla dolu komik ve sihirli macerasını farklı bir mizah üslubuyla beyaz perdeye taşıyor. Özel efektleri, animasyonları ve zengin post prodüksiyonuyla da son derece güçlü bir yapım olan “Kutsal Damacana” , dinamik hikayesi ve akıcı anlatım üslubuyla; heyecanı ve eğlencesi sürekli yükselen son dönemin en iddialı komedisi olarak bir kült statüsüne çoktan erişti bile.



KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI

Eyşan Özhim

Rolü: Deniz

Şafak Sezer

Rolü:Fikret

Settar Tanrıöğen

Rolü: Hoca

Yıldırım Memişoğlu

Rolü: Papaz Artin

Erdal Tosun

Rolü: Erdal

Büşra Pekin

Rolü: Selen

Ersin Korkut

Rolü: Asim

Berivan Karaman

Rolü: Aydagul