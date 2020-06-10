Kutsal Damacana filmi kaç yılında çekildi? Kutsal Damacana konusu ne, oyuncuları kim?

LEMAN dergisinden Ahmet Yılmaz'ın hem senaryosunu yazdığı hem de Kamil Aydın ile birlikte yönetmenliğini yaptığı Kutsal Damacana filmi, son dönem Türk filmleri arasında en sevilenlerden biri. Televizyonda yayınlanan Kutsal Damacana filminin konusu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz…
KUTSAL DAMACANA KONUSU
Son dönem Türkiye sinemasına karikatürist Ahmet Yılmaz dokunuşuyla enfes bir yön veren bir eser var karşımızda: Kutsal Damacana! Komedinin usta ismi Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı film, çakma ama sevimli bir papazın kahkahalarla dolu komik ve sihirli macerasını farklı bir mizah üslubuyla beyaz perdeye taşıyor. Özel efektleri, animasyonları ve zengin post prodüksiyonuyla da son derece güçlü bir yapım olan “Kutsal Damacana” , dinamik hikayesi ve akıcı anlatım üslubuyla; heyecanı ve eğlencesi sürekli yükselen son dönemin en iddialı komedisi olarak bir kült statüsüne çoktan erişti bile.
KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI
Eyşan Özhim
Rolü: Deniz
Şafak Sezer
Rolü:Fikret
Settar Tanrıöğen
Rolü: Hoca
Yıldırım Memişoğlu
Rolü: Papaz Artin
Erdal Tosun
Rolü: Erdal
Büşra Pekin
Rolü: Selen
Ersin Korkut
Rolü: Asim
Berivan Karaman
Rolü: Aydagul