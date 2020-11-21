Kutsi rol arkadaşının annesiyle aşk yaşıyor

Şarkıcı Kutsi, 7 yıldır beraber olduğu Feyza Çıpa’dan geçen nisan ayında ayrılmasının ardından yeni aşka yelken açtı.

‘Benim Adım Melek’ dizisinde ‘Halil Şirhan’ karakterini canlandıran Kutsi, aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşıyor.

ROMANTİK POZ ORTAYA ÇIKTI

Sibel Ülker’in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını paylaşması aşkı ortaya çıkardı. Instagram hesabının profil resmi olarak da Kutsi ile çekildiği fotoğrafı seçen Ülker, daha sonra profil resmini değiştirdi.

Kutsi, dizi setinde çocuk oyuncu Poyraz Ar ile yakından ilgileniyordu. Kutsi’nin Poyraz’a bu kadar yakınlık göstermesinin nedeni de böylece öğrenilmiş oldu.

Öte yandan evlenip yuva kurmak isteyen Feyza Çıpa, Kutsi’nin kendisine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle 7 yıllık ilişkiyi noktalama kararı almıştı. Kutsi’nin evlilik fobisi olduğu için Feyza Çıpa ile ayrıldıkları iddia edilmişti.