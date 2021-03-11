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Kutsi ve Sibel Ülker sessiz sedasız evlendi

'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile 4 aydır aşk yaşayan şarkıcı Kutsi Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi.

Güncellenme: 08:38, 11/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Kutsi ve Sibel Ülker sessiz sedasız evlendi

‘Benim Adım Melek’ dizisi ile izleyici karşısına çıkan Kutsi, kadrodaki çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

4 aydır aşk yaşayan çiftten, beklenmedik bir hamle geldi. Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikili, Gaziantep’te dünyaevine verdi. Nikâhı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

8 YIL FEYZA ÇIPA İLE AŞK YAŞADI

Öte yandan uğruna evliliğini sonlandırıp 8 yıldır aşk yaşadığı Feyza Çıpa’dan evliliğe hazır olmadığı için ayrılmıştı.

Çıpa ayrılık haberini şu sözlerle paylaşmıştı: “Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum.”

Yayınlanma Tarihi:08:32,