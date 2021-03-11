Kutsi ve Sibel Ülker sessiz sedasız evlendi

‘Benim Adım Melek’ dizisi ile izleyici karşısına çıkan Kutsi, kadrodaki çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

4 aydır aşk yaşayan çiftten, beklenmedik bir hamle geldi. Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikili, Gaziantep’te dünyaevine verdi. Nikâhı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

8 YIL FEYZA ÇIPA İLE AŞK YAŞADI

Öte yandan uğruna evliliğini sonlandırıp 8 yıldır aşk yaşadığı Feyza Çıpa’dan evliliğe hazır olmadığı için ayrılmıştı.

Çıpa ayrılık haberini şu sözlerle paylaşmıştı: “Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum.”