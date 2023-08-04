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Kutsi yolda kaldı

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti.

Yayınlanma: 10:38 - 04 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti.

Kutsi, yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı.
Kazada iki kişi öldü.

Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu.

Kutsi daha sonra yoluna devam etti. (DHA)

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