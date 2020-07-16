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Küvete girdi ‘günahlarımı temizliyorum’ paylaşımı geldi
Küvete girdi ‘günahlarımı temizliyorum’ paylaşımı geldi
İngiltere'de yayınlanan Big Brother yarışmasının 12. sezonunu birinci bitiren televizyon yıldızı Charlotte Crosby, "Günahlarımı suyla temizliyorum" diyerek küvette çırılçıplak pozunu paylaştı.
Magazin 16 Temmuz 2020 - 11:20

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar adından söz ettiren 30 yaşındaki İngiliz televizyon ve dizi yıldızı Charlotte Crosby küvette çektiği çıplak fotoğrafını paylaşarak ilginç bir yorumda bulundu. Charlotte, küvette tamamen çıplak bir şekilde oturarak göğüslerini bacakları ile kapatacak şekilde telefonunu aynaya doğru tutarak çektiği fotoğrafla Instagram’ın çıplaklık kurallarına adeta meydan okudu.

Oyuncu makyajsız ve çıplak fotoğrafını “Günahlarımı suyla temizliyorum” başlığı ile paylaştı.

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