Küvete girdi ‘günahlarımı temizliyorum’ paylaşımı geldi
Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar adından söz ettiren 30 yaşındaki İngiliz televizyon ve dizi yıldızı Charlotte Crosby küvette çektiği çıplak fotoğrafını paylaşarak ilginç bir yorumda bulundu. Charlotte, küvette tamamen çıplak bir şekilde oturarak göğüslerini bacakları ile kapatacak şekilde telefonunu aynaya doğru tutarak çektiği fotoğrafla Instagram’ın çıplaklık kurallarına adeta meydan okudu.
Oyuncu makyajsız ve çıplak fotoğrafını “Günahlarımı suyla temizliyorum” başlığı ile paylaştı.