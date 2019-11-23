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Kuzey Yıldızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı m? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. son bölüm izle
Kuzey Yıldızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı m? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. son bölüm izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. son bölümü Show TV'de yayınlandı. Son bölümde; Ömer Feride’ye evlenme teklifi ederken, Kuzey kızlarından muhbirlik yapmalarını istiyor. Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli atışmalarının tüm hızıyla devam ettiği tanıtımda şarkı söyleyen Yıldız, muhteşem sesiyle Kuzey’i büyülüyor. Son bölümün ardından Kuzey Yıldızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzey Yıldızı 10. son bölüm izleme linki...
Magazin 23 Kasım 2019 - 22:18

Kuzey Yıldızı 11. son bölüm ekranlara geldi. Son bölümde; Kuzey, Yıldız'la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey'in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız'ı beklemektedir. İşte yeni bölüm fragmanı, son bölümde yaşananlar ve izleme linki…

KUZEY YILDIZI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı fragmanı henüz yayınlanmadı. SHOW TV tarafından fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI FRAGMANI İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey, amacına ulaşmış, sonunda Yıldız'ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve başbaşadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız'ı hiç tanımadığı bir Kuzey'le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Tüm şartlar Kuzey'in lehinedir, o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur. Başbaşa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzeyle Yıldız değildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları'nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye alan da kuşkusuz Pembe'dir. Doktoru için büyük bir organizasyona girişmiştir. Pembe'nin hedefini elde etmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Pembe bu sefer, makus talihini yeneceğine çok inanmıştır. Kuzey, Yıldız'la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey, hedefine odaklanmış, Yıldız'la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize eder. Artık tüm kontrol ondadır. Ama Kuzey'in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız'ı beklemektedir.