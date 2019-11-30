Kuzey Yıldızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. son bölümü Show TV'de yayınlandı. Son bölümde; Yıldız ile Kuzey arasındaki sorunlar ortaya kalkmaya başlamıştır ki Yıldız kimsenin beklemediği bir şey yapar. Son bölümün ardından Kuzey Yıldızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor? İşte Kuzey Yıldızı 12. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

Kuzey Yıldızı 12. son bölüm ekranlara geldi. Son bölümde; Kuzey, Yıldız’la tekrar sevgili olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hastalanan Kuzey’in yardımına koşan yine Yıldız oluyor. İkilinin arasında anlar ise izleyenleri gülümsetiyor. İşte son bölümde yaşananlar ve izleme linki…

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey'in korktuğu şey başına gelmiştir; Yıldız, Şule'nin boşanmak istemediğini öğrenmek üzeredir. Yıldız'ın bunu öğrenmesi, Kuzey'e bir daha güvenmemesi anlamına gelecektir. Kuzey, bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Nahide ve Sefer'in destek gücü, yeterli olacak mıdır; şans, kimden yana olacaktır?

Kuzey'in Yıldız'ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar, bir bir boşa çıksa da pes etmeye niyeti yoktur. Yıldız, yıllardır hayalini kurduğu aşkına hem bir nefes kadar yakın, hem de bir o kadar uzaktır. Sonunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şey olur. İmkansız denen şey olmuş, aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Bundan sonra aşıkların işi gerçekten çok zordur.