Kuzey Yıldızı 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuzey Yıldızı 22. son bölüm izle)

Kuzey Yıldızı dizisinin 22. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Sefer, Tülin’in “Mahkemede şahitlik bile yapacağım!” sözleri üzerine havalara uçarken, Nahide’nin baskınıyla neye uğradığını şaşırıyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzey Yıldızı son bölüm izleme ekranı.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 22. bölümü bu akşam izleyici karşısna çıktı. Kuzey Yıldızı’nın son bölümünde; Çetin ve Şule'yi karşısında bulan Yıldız'ın ikiliye silah doğrulttuğu anlarda heyecan yükselirken, duyulan silah sesi merak uyandırıyor. İşte Kuzey Yıldızı 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

KUZEY YILDIZI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı dizisinin 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI 22. BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız'ın her şeyi anlamasının an meselesi olduğu tanıtımda kızlar, Kuzey'i belgeleri alması için sıkıştırıyor. Sefer, Tülin'in “Mahkemede şahitlik bile yapacağım!” sözleri üzerine havalara uçarken, Nahide'nin baskınıyla neye uğradığını şaşırıyor. Çetin ve Şule'yi karşısında bulan Yıldız'ın ikiliye silah doğrulttuğu anlarda heyecan yükselirken, duyulan silah sesi merak uyandırıyor.