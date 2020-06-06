Kuzey Yıldızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. son bölüm izle…

Virüs nedeniyle birçok dizi çekimlere ara vermişti ve izleyiciler özlemle dizilerin yeni bölümlerini bekledi. Verilen aranın ardındna Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. 28. bölümde Kuzeyle Yıldız’ın sınavı, Sefer ve Nahide için gerçek olmuştur. Sefer, sonunda baba olacaktır. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölümün yayınlanmasıyla birlikte yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümde Çetin, ilk defa hikayenin kötü adamı olmaktan çıkıp Yıldız'a, Kuzey'in aylardır beklediği özgürlük biletini vermiştir. Ama Yıldız, Çetin'e güvenmemeyi öğrenecek kadar çok yaşamıştır. Çetin'e güvenmez, belgeleri, sahibine verecektir. Fakat Yıldız'la Kuzey, bir araya geldiklerinde hiçbir zaman problem çözemedikleri gibi bilakis yeni problemler yaratmakta mahirlerdir. Bu yüzden ikisinin de hayali suya düşmek üzeredir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı’nın bu akşam yayınlanan 28. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak.

KUZEY YILDIZI FRAGMAN İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzeyle Yıldız, asıl engelin kendileri olduğuna karar verdiğinde bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verirler. Terapistin sürpriz önerisinden sonra, ikilinin önünde bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim onları beklemektedir. İki inatçı keçi, iki uslanmaz aşık, iki ayrı kutup nasıl bir araya gelecektir? Bu deneyimin sonunda iki ayrı dünya, bir daha bir araya gelmemek üzere ayrılacak mıdır, yoksa birbirlerinde bu zamana kadar keşfetmedikleri bir şeyi keşfedecekler midir? Kuzeyle Yıldız bu kez çok daha derinlerde bir duyguyla sınanmaktadır.