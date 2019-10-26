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Kuzey Yıldızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 7. bölüm izle…
Kuzey Yıldızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 7. bölüm izle…
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7. bölümün yayınlanmasıyla Kuzey Yıldızı 8. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Nahide’nin ilişki konusunda Yıldız’a önerilerde bulunduğu tanıtımda Kuzey, Feride’nin Çetin’le yemeğe çıktığını öğreniyor. Peki Kuzey Yıldızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Magazin 26 Ekim 2019 - 22:36

Kuzey Yıldızı 7. bölümde Gökçe ardında bir veda mektubu bırakarak ailesini terk ederken, Kuzey'in Yıldız'a gözyaşları içinde haykırdığı anlar dikkat çekiyor. Kuzey Yıldızı gelecek bölümde neler olacak fragman yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI FRAGMAN İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Ömer’in, Feride’nin Çetin ile yemek yediğini söylemesine çok sinirlenen Kuzey, Feride’nin eve gelmesini bekledi. Kuzey, Feride’ye nasıl bunu yaparsın diyerek el kaldırdı ancak vurmaktan son anda vazgeçti. Feride ve kızlar çok korktu.

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