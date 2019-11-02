Kuzey Yıldızı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 8. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı 8. bölüm bu akşam yayınlandı. Kuzey, Yıldız'a aşık olmadığını bir kez daha dile getirmiş, bu sefer işi büyütmüş bunu resmen dağa taşa haykırmıştır. Ama tahmin etmediği bir şey vardır. Yıldız, öyle bir şey yapar ki, hayatında belki de ilk defa Kuzey'i bu kadar şaşırtmayı başarır. Kuzey'in hamlesi, tam anlamıyla ters tepmiştir. Birden kendini hedef tahtasında bulur. Peki Kuzey Yıldızı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Haberin devamında yer alan linkten Kuzey Yıldızı İlk Aşk 8. son bölümü izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI FRAGMAN İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'ın aklı, artık başına gelmiş, artık Kuzeyle olan ilişkisindeki dengeleri değiştirmiştir. Bunda tabi ki en yakınlarının payı büyüktür. Kadıoğulları, nerdeyse ailecek bu uğurda seferber olmuşlardır.

Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içindedir. Yıldız, bunun tadını çıkarır. Kuzey, bir yandan yabancısı olduğu bu denklemde kendine yer bulmaya çalışırken bir yandan belalısı kızlarıyla ve ablasıyla uğraşır. Bir tarafta aşk acısı çeken kızları, bir tarafta aşkından ne yapacağını şaşıran ablası, Kuzey'i delirme noktasına getirir.