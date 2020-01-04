Kuzey Yıldızı bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuzey Yıldızı bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte tüm diziler olduğu gibi Kuzey Yıldızı de ara verdi. Bu akşam Show TV yayın akışında olmayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm yerine Ölümcül Vuruş sinema filmi yayınlanacak. Peki Kuzey Yıldızı 17. yeni bölüm ne zaman?