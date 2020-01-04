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Kuzey Yıldızı bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kuzey Yıldızı bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yeni yılın gelmesi ile birlikte tüm diziler olduğu gibi Kuzey Yıldızı de ara verdi. Bu akşam Show TV yayın akışında olmayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm yerine Ölümcül Vuruş sinema filmi yayınlanacak. Peki Kuzey Yıldızı 17. yeni bölüm ne zaman?
Magazin 4 Ocak 2020 - 16:50

Yeni yıl ile ara veren dizilerden biri de Kuzey Yıldızı oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümün bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, maalesef bu akşam izleyicisiyle buluşamayacak. Yeni bölümün yayın tarihi hakkında bir duyuru yapılmadı fakat Kuzey Yıldızı 17. yeni bölümün 11 Ocak'ta ekranda olması bekleniyor.

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