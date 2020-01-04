Kuzey Yıldızı bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yeni yıl ile ara veren dizilerden biri de Kuzey Yıldızı oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümün bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor.
KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, maalesef bu akşam izleyicisiyle buluşamayacak. Yeni bölümün yayın tarihi hakkında bir duyuru yapılmadı fakat Kuzey Yıldızı 17. yeni bölümün 11 Ocak'ta ekranda olması bekleniyor.