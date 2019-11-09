Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 9. bölüm izle…

Kuzey Yıldızı 9. son bölüm ekranlara geldi. Kızların Kuzey'e düzenledikleri sürpriz doğum günü partisine gelen Yıldız'ın, “Kraliçe geri döndü!” sözleri ise dikkat çekti. İşte son bölümde yaşananlar ve izleme linki…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey, yine yapacağını yapmış, Yıldız'ın hayalleriyle oynamayı başarmış, onu yine derinden yaralamıştır. Ama bu kez Kuzey'in gerçekten suçu yoktur. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamıyordur bile. Ancak Yıldız'ın artık kendini onaracak ne gücü vardır ne de böyle bir isteği. Kuzey defterini sonsuza dek kapatacaktır, kararlıdır. Fakat Kuzey de artık son derece kararlıdır. Ne yapıp edip Yıldız'a aşkını inandıracak, kaybolan yıllarını geri alacaktır. Yıldız'ın yıllardır beklediği an, gelip çatmıştır. Bundan sonra Kuzey, aşkı için divane olacak, biraz da o aşk acısı çekecektir. Kuzey, Yıldız'ı için dağları bile delmeye hazırdır, kendinden o kadar emindir. Kuzey, kendinden ne kadar eminse, Yıldız da o kadar kararlıdır. Bu git gelli ilişki, iki ailenin de ayarlarıyla oynamaya devam etmektedir.

Eski küsler barışsa da bu sefer yeni ayrılıklar, yeni küskünlükler gündeme gelir. Bu gidişata bir son vermek isteyen Kuzey'in kızları, herkesin bir arada olacağı, eski ve yeni küslerin barışacağı bir organizasyon düzenler. Kuzey ve Yıldız, başlamak için tam yirmi yıl bekleyen aşk hikayesine sonunda başlayacaklar mıdır?