Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 15. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı’nın son bölümünde yaşananlardan sonra izleyiciler Kuzey Yıldızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu soruyor. Yayla ve şehir sakinlerinin nerdeyse tamamı Kuzey- Yıldız savaşında taraf olur, taraf olmayanlar, bertaraf olur. Kuzey, Yıldız'ı en zayıf noktasından vurup onu delirtir. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KUZEY YILDIZI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuzey'in kızları, Sefer, Nahide herkes bu çatışmanın ortasında kalmıştır. Yıldız'ın eli daha güçlüdür çünkü onun cephesi daha kalabalıktır. Fakat bu savaşı, en kalabalık olan taraf değil, en inatçı olan taraf kazanacaktır.