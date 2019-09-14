Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. bölüm fragmanı yayında! Kuzey yıldızı ilk bölüm izle!
İki kutuplu bir ilişkinin konu alındığı Kuzey Yıldızı dizisi ilk bölümü ile beğeni topladı. İlk bölümü izleyemeyenler Kuzey Yıldızı ilk bölüm izleme yolunu, izleyenler ise yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Diziyi izleyenler sosyal medyada genel olarak olumlu yorumlarda bulundu.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.bölüm fragmanı yayınlandı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk her Cumartesi 20:00'de Show TV’de! pic.twitter.com/2Yp3Wj8MVd
— Kuzey Yıldızı “İlk Aşk” (@KuzeyYildiziTV) 14 Eylül 2019
Yayıncı kuruluş yayınladığı anda üstteki linkten ilk bölümü izleyebilirsiniz.