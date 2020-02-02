Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı 19. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 20. son bölümünde Kuzey, sonunda Yaşar’ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabi ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsatı çevirmeyi bilmiştir. Yaşar’ın aklına bile gelmeyen, başına gelmiştir. Yayınlanan son bölümün ardından Kuzey Yıldızı 21. yeni bölüm fragmanı da geldi. İşte yeni bölüm fragmanı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 19. son bölümü yayınlandı. Son bölümde kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey'in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu'nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. İşte Kuzey Yıldızı 20. yeni bölüm fragmanı…

KUZEY YILDIZI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey'in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey'in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar, ne Kuzey'in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.

Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.