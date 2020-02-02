Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı 19. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 19. son bölümü yayınlandı. Son bölümde kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey'in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu'nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. İşte Kuzey Yıldızı 20. yeni bölüm fragmanı…
KUZEY YILDIZI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
#KuzeyYıldızıİlkAşk yeni bölüm fragmanı yayında! @ShowTV @SurecFilm @Aslihangunerrr @ismaildemirci pic.twitter.com/5AikNK8sep
— Kuzey Yıldızı “İlk Aşk” (@KuzeyYildiziTV) February 1, 2020
KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuzey'in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey'in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar, ne Kuzey'in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.
Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.