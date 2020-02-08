Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı 20. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde; Kıskançlık krizine giren Kuzey başını derde sokarken, yardımına Yıldız yetişiyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı son bölümü izleyemeyenler 20. bölüm özetini merak ederken, izleyenler ise heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Kuzey Yıldızı son bölümde; Kuzey ve ailesinin Yıldız'ı istemeye geldiği anlardaki atışmaların izleyenleri gülümsetti. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…

KUZEY YILDIZI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde yer alacak.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey ve Sefer'in “This is Ordu!” kurbanları bu kez Emin ve Osman olurken, kız isteme hazırlıkları başlıyor.

Kuzey ve ailesinin Yıldız'ı istemeye geldiği anlardaki atışmaların izleyenleri gülümsetti.

Kıskançlık krizine giren Kuzey başını derde sokarken, yardımına Yıldız yetişiyor.