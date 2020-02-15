Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 21. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı 21. bölümü ile Show'de ekranlara geldi. Son bölümde; Kuzey ve Sefer, başlarını büyük belaya sokmuşlardır. Onları tek başına bırakmak istemeyen Yıldız ve Nahide de dahil olduğunda işler daha da çığırından çıkar. Peki Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzey Yıldızı son bölüm izleme linki...

Kuzey Yıldızı dizisinde kahkaha ve eğlence tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan son bölümde; Kuzey, özgürlüğü için gün saymakta, engelleri aşmak için ne yapacağını düşünüp durmaktadır. Kızlarla Kuzey'in tek gündemi budur.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kuzey Yıldızı 22. Bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kapadokya kaçaklarını, memlekete döndüklerinde tabi ki hoş bir karşılama beklememektedir. Bulaştıkları belalardan kurtulduklarına sevinemeden başka dertlerle boğuşurken bulurlar kendilerini. Yıldız'ın işi bu sefer gerçekten çok zordur. Ailesinden hiç beklemediği sertlikte bir tepkiyle karşılanmıştır. Kuzey'in ise gündemi bambaşkadır. Aylardır beklediği gün gelip çatmıştır. Kuzey, sonunda özgürlüğüne kavuşacak mıdır?

Kuzey, özgürlüğü için gün saymakta, engelleri aşmak için ne yapacağını düşünüp durmaktadır. Kızlarla Kuzey'in tek gündemi budur. Sonunda akıllarına öyle bir şey gelir ki bu, tüm sorunlarını kökten çözecektir.