Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 26. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yayınlanan 27. son bölümünde Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Peki Kuzey Yıldızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı’nın 27. bölümü ekranlara geldi. Kuzey'in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey'in kurtulmak için, Yıldız'a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Peki 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak.

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KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes seferber olup Kuzey'i ararken Kuzey'in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer'in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.