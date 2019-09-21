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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı 2. son izle bölüm izle…
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı 2. son izle bölüm izle…
Geçen hafta yayın hayatına başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 2. bölümü ile ekrana geldi. Son bölüme yangın sahnesi damga vurdu. Son bölümün ardından Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı...
Magazin 21 Eylül 2019 - 22:43

2. bölümü ile ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde Sefer, Kamer’i kaçırıyor ardından Şeref Mollaoğlu, Sefer’i vuruyor. Yaşanan heyecanlı dakikalarına ardından beklene Kuzey Yıldızı 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

KUZEY YILDIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜM ÖZETİ

Okula yazılan kızların daha ilk günden kavga çıkardığı, Kuzey ve Yıldız'ın inatlaşmalarının giderek arttığı tanıtımda, Kuzey'in yangını söndürmeye çalıştığı korku dolu anlar heyecanı yükseltiyor. Kuzey'in sert sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız'ın, “Allah şahidim olsun ki yüreğimden attım seni artık!” sözleriyle isyan ettiği anlar ise dikkat çekiyor.

KUZEY YILDIZI 2. SON BÖLÜM İZLE

Yayıncı kuruluş yayınladığı anda üstteki linkten ilk bölümü izleyebilirsiniz.