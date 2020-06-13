Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. son bölüm izle…

Dizilerin verdiği corona virüsü arası sonrasında geçtiğimiz hafta ekranlara dönen Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu akşam da sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. 29. Bölümle ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey ile Yıldız aile olabileceklerine karar verirler ama işler hiç de istenildiği gibi gitmez. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölüm izleme ekranı…

Cumartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, corona virüsü sonrası ikinci bölümün de yayınladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, 29. bölüm de duygu dolu anlar ve birbirinden komik sahneler yaşandı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragram yayınlandı mı? İşte detaylar…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 29. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGRAN YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

28. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kuzeyle Yıldız, asıl engelin kendileri olduğuna karar verdiğinde bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verirler. Terapistin sürpriz önerisinden sonra, ikilinin önünde bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim onları beklemektedir. İki inatçı keçi, iki uslanmaz aşık, iki ayrı kutup nasıl bir araya gelecektir? Bu deneyimin sonunda iki ayrı dünya, bir daha bir araya gelmemek üzere ayrılacak mıdır, yoksa birbirlerinde bu zamana kadar keşfetmedikleri bir şeyi keşfedecekler midir? Kuzeyle Yıldız bu kez çok daha derinlerde bir duyguyla sınanmaktadır.