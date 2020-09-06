Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragman yayınladı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragman yayınladı mı?

Show TV’nin en sevilen dizlerinden Kuzey Yıldız İlk Aşk dizisi yeni sezona merhaba dedi. Yıldız’ın Kuzey’e aşkını söylemesi ile başlayan yeni bölümde, Şule ise 6 ay ömrü kaldığını öğrenir ve Kuzey ile kızlarıyla tekrardan birlikte olmak ister. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ta bu akşam yaşananlar…

Corona virüsü sebebiyle ara veren sezon finali yapan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, yeni sezonu ile bu akşam ekranlara geldi. Birbirinden eğlenceli sahnelerin yaşandığı diziye Kuzey ile Yıldız'ın yaylada ettiği dans damga vurdu.

KUZEY YILDIZI FRAGMAN GELDİ Mİ?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınladığı zaman aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMAN





KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde, Kuzey ile Yıldız'ın aşkı iyice alevlendi. Kuzey, romantik bir şieklde dans ettiği Yıldız'a evlilik teklifi ederken, eski karısı Şule ise beynindeki tümör sebebiyle az bir süre yaşayacağını öğrendi. Ayrıca Kuzey ve kızlarının kavgaları da bölümde dikkat çeken diğer detaylardı.