Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölümde hesap soruluyor! 32. bölüm fragmanı geldi mi?

Kuzey Yıldızı’nın 31. bölümü ekranlara geldi ve heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Gözyaşları içinde kalan Yıldız'ın Şule ile ilgili gerçeği itiraf edip etmeyeceği merak konusu olurken, iki aşığın eğlenceli atışmaları tanıtıma renk katıyor. Aşkına sahip çıkan Yıldız'ın Şule'ye “Yakında nişanımız, sonra da düğünümüz var!” sözleriyle gözdağı verdiği anlar ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMANLARI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mutluluğa artık her zamankinden daha yakındır. Fakat talihsiz aşığımız ne zaman bir rüyaya dalsa hep büyük bir acıyla uyanmıştır. Yine öyle olur. Yıldız, hiç olmak istemediği yol ayrımındadır artık. Yaptığı seçim, kendisini bile şaşırtacaktır. Kuzey, her şeyden habersiz, Yıldız'ın uyandığı rüyanın tam da ortasındadır. Sonunda mavişiyle kavuşacaktır, aralarındaki en büyük engel, yani inatları ortadan kalkmış, nihayet Yıldız'ın güvenini kazanmıştır. Fakat Kuzey, aşkına öyle bir kapılmıştır ki etrafındaki başka hiçbir şeyi görememektedir. Başlarına gelen felaket, Kuzey'in aklını başına getirecektir. Ama belki de her şey için artık çok geçtir.