Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey, Yıldız’ın arkadaşını kıskanıyor…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Yıldız, Kuzey'i teselli ediyor. Yıldız'ın uzun süre görmediği arkadaşı çıka geliyor ve Kuzey kıskançlıktan deliye dönüyor. Kuzey'in telefonunu Şule'nin açması ise işleri çok farklı bir boyuta taşıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi her Cumartesi akşamı, Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 32. BÖLÜM 1. FRAGMANI



KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Mutluluğa artık her zamankinden daha yakındır. Fakat talihsiz aşığımız ne zaman bir rüyaya dalsa hep büyük bir acıyla uyanmıştır. Yine öyle olur. Yıldız, hiç olmak istemediği yol ayrımındadır artık. Yaptığı seçim, kendisini bile şaşırtacaktır. Kuzey, her şeyden habersiz, Yıldız’ın uyandığı rüyanın tam da ortasındadır.

Sonunda mavişiyle kavuşacaktır, aralarındaki en büyük engel, yani inatları ortadan kalkmış, nihayet Yıldız’ın güvenini kazanmıştır. Fakat Kuzey, aşkına öyle bir kapılmıştır ki etrafındaki başka hiçbir şeyi görememektedir. Başlarına gelen felaket, Kuzey’in aklını başına getirecektir. Ama belki de her şey için artık çok geçtir.