Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. Bölüm fragramı yayınlandı! İşte son bölüm yaşananlar…

Yıldız'ın çalışmasından rahatsız olay Kuzey, sevdiği kadının yeni işinden kovulması için elinden geleni yaptı. Ancak Yıldız'ın dükkanda çalışkan tavırları onun yerini sağlama almasını sağladı. Kuzey'in kızları ise sevgilileri yeni bölümde de tartışmaya devam etti.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 33. BÖLÜM 1. FRAGMAN
“Çok yakında gerçekten kalbimde olacaksın sevgilim”#KuzeyYıldızıİlkAşk‘ın yeni bölüm fragmanı yayında!@Aslihangunerrr @ismaildemirci @KuzeyYildiziTV @SurecFilm pic.twitter.com/KGNoWgZfOg
— Show TV (@ShowTV) September 19, 2020
KUZEY YILDIZI İLK AŞK ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ormanda kaybolan Gökçe’nin çaresizce çıkış yolu aradığı tanıtımda gerçekleri öğrenmek isteyen Kuzey, Yıldız’dan hesap soruyor. Aşkına sahip çıkan Yıldız’ın Şule’ye “Yakında nişanımız, sonra da düğünümüz var!” sözleriyle gözdağı verdiği anlar ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.