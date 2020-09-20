Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. Bölüm fragramı yayınlandı! İşte son bölüm yaşananlar…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 32. bölümle bu akşam ekranlara geldi. Yıldız, şehrin en iyi dükkanlarından birinde gittiği iş görüşmesi sonrası iş kaptı. Kuzey’in, Yıldız’ın çalıştığı balıkçıda sardalye ısrarı gecenin en komik sahnelerinden oldu.

Yıldız'ın çalışmasından rahatsız olay Kuzey, sevdiği kadının yeni işinden kovulması için elinden geleni yaptı. Ancak Yıldız'ın dükkanda çalışkan tavırları onun yerini sağlama almasını sağladı. Kuzey'in kızları ise sevgilileri yeni bölümde de tartışmaya devam etti.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 33. BÖLÜM 1. FRAGMAN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ormanda kaybolan Gökçe’nin çaresizce çıkış yolu aradığı tanıtımda gerçekleri öğrenmek isteyen Kuzey, Yıldız’dan hesap soruyor. Aşkına sahip çıkan Yıldız’ın Şule’ye “Yakında nişanımız, sonra da düğünümüz var!” sözleriyle gözdağı verdiği anlar ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.