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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölümde ayrılık acısı… 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölümde ayrılık acısı… 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yayınlanan 33. son bölümünde, Kuzey ve Yıldız ayrılık acısı yaşarken, Yıldız'ın sesinden "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden" türküsü duygusal anlar yaşattı. Kuzey'in kaza yaptığı anlar ise yürekleri ağza getiriyor. Gözler şimdi Kuzey Yıldızı ilk Aşk 34. bölüm fragmanına çevrildi.
Magazin 26 Eylül 2020 - 23:54

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. son bölümde Sefer, Nahide, Poyraz, Kamer ve Pembe’nin çil çil altınlara kavuştuğu tanıtımda Nahide’nin Şule’ye attığı sert tokat herkesi şoke ediyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 34. bölüm fragmanı kanal tarafından yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMANLARI


ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Şule'nin sırrını daha fazla taşıyamamış, Kuzey'e söylemiştir. Artık bu büyük yük, Kuzey'in omuzlarındadır. Kızlarının bunu bilmeye hakkının olduğunu düşünen Kuzey, Şule'yi hastalığını söylemeye ikna eder. Belki de yıllardır bir araya gelmeyen aileyi, büyük bir acı bir araya getirmiştir. Kızlar, ölmek üzere olan annelerine destek olacaklardır. Yıldız, bu aile tablosunda kendine yer bulamaz, bu aşk yüzünden zaten ailesi dahil her şeyini kaybetmiştir. Kendine yeni bir sayfa açacaktır. Kuzey, Yıldız'ın uzaklaşmasına izin vermez. Hiçbir acı, hiçbir felaket onları ayıramayacaktır. Kuzey'in bir yirmi yıl daha kaybetmeye niyeti olmasa da Yıldız artık çok yorgundur. Bu aşk yüzünden daha fazla incinmeyecektir. Ama Kuzey artık yayından fırlamış bir ok gibidir.