Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 34. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 34. BÖLÜM İLK FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yıldız'ın yirmi yıldır iyileşmeyen yarası tekrar kanamış, yine aynı ihanet duygusuyla sarsılmıştır. Aynı kadına bir kez daha yenilmiş, aynı adam tarafından yine aldatılmıştır.

Fakat bu kez karşısında af dileyen, masumiyetini ispatlamaya çalışan bir adam vardır. Yıldız, Kuzey'e inanmak istese de aklında hep soru işaretleri vardır. Bir türlü Kuzey'e tam anlamıyla güvenemez.

Kuzey'in tekrar açtığı yarayı, Bulut sarmaya çalışmaktadır. Kuzey'in boşluğunu doldurabileceğini zannetmektedir. Ama Yıldız, bu boşlukla yirmi yıldır yaşamaktadır. Kuzey'le dolmayacaksa hep boş kalacaktır.

Kuzey, bir anda alt üst olan hayatını düzeltmek için elinden geleni yaparken nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Bu tehlike, Kuzeyle Yıldız'ı birbirine yakınlaştıracak mı, yoksa iki aşığın arasındaki uçurumu daha da mı derinleştirecektir?