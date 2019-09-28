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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 3. son bölüm izle…
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 3. son bölüm izle…
3. bölümü ile ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde Yıldız Kuzey’i, kendisini kaçırmakla suçluyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Magazin 28 Eylül 2019 - 23:13

Kuzey Yıldızı yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başladı. 3. bölümü ekran gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı bekleniyor.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

“Onun içinin ateşi sönmeden hiç kimseye huzur yok!” sözlerinin ekrana geldiği son bölümde Yıldız Kuzey'i, kendisini kaçırmakla suçluyor. Kızların yaylada köfte sattığı anlar izleyenleri gülümsetirken, Kuzey ve Yıldız'ın duygusal anları dikkat çekiyor.

KUZEY YILDIZI 3. SON BÖLÜM İZLE

Yayıncı kuruluş yayınladığı anda üstteki linkten ilk bölümü izleyebilirsiniz.